Los técnicos superiores sanitarios de Castilla y León exigen cobrar la compensación por solape que “ya reciben otras categorías”

Los técnicos superiores sanitarios han dirigido una carta al consejero de Sanidad para reclamar una de las situaciones que consideran más injustas, no cobrar el solape mientras otras categorías sanitarias sí lo están haciendo en los hospitales de Castilla y León.

En la carta que han hecho llegar al propio consejero se expone que “los técnicos superiores sanitarios realizamos aquellas pruebas diagnósticas que son necesarias para conseguir un diagnóstico certero por parte de nuestros facultativos, para su posterior tratamiento. Estas pruebas diagnósticas no pueden ser interrumpidas, salvo por seguridad de los pacientes, y mucho menos si su carácter es urgente. Ningún otro profesional está capacitado para la realización de dichas pruebas, ni siquiera en casos excepcionales”, por lo que dejan claro que son un sector esencial para que los médicos de los hospitales de la región puedan emitir un diagnóstico.

Entre los profesionales que se incluyen en esta reclamación están tanto los técnicos de Radiología, encargados de los Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Radioterapia; y técnicos de Laboratorio, encargados de los análisis clínicos.

En algunos casos, además, como han hecho saber a través de un comunicado, al tener que realizar ciertas pruebas sin posibilidad de relevo, tienen que alargar su jornada laboral, traspasando más tarde toda la información de los pacientes al personal entrante tras cumplir su turno.

De manera paradójica, también han indicado que “lo que resulta especialmente llamativo es que esta instrucción reconoce la compensación para los profesionales que trabajan en radiología o radioterapia, servicios que no podrían funcionar sin los TSS, pero excluye precisamente a quienes sostienen esa actividad asistencial”.

Así pues, al propio consejero de Sanidad han solicitado la inclusión inmediata para recibir la compensación económica en la Gerencia Regional de Salud, finalizar con lo que consideran un “agravio comparativo” y un reconocimiento real de la labor que realizan en los centros sanitarios de Castilla y León.