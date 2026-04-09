La tecnología avanzada de Salamanca que permitirá investigar y predecir la evolución de un tumor

El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca se ha convertido en los últimos años en una referencia tanto para las universidades de las que goza Salamanca, tanto la pública como la Pontificia, como para investigadores que ven en este lugar una oportunidad en el que seguir investigando y avanzando en una de las enfermedades que más vidas se lleva por delante a lo largo del año.

Entre todos los equipos de investigación que trabajan en el centro, queremos conocer a fondo el de la Unidad Genómica, donde gracias a la adquisición de nuevos servicios se podrá avanzar en la investigación de cáncer con dos nuevos aparatos tecnológicos, por un lado el de la secuenciación de célula única (single cell) y por otra la transcriptómica espacial.

El equipo lo componen Sandra Blanco Benavente, investigadora científica titular del CSIC; Encarna Fermiñá, titulada superior del CSIC, ambas doctoras; además de completar el equipo Eva García, Estela Hernández y Paula Martínez.

Nueva tecnología en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca

Para entender en profundidad cómo funciona la investigación en los centros de referencia, se divide en tres pilares diferentes, por un lado la ‘investigación básica’, donde se llega a estudiar los mecanismos moleculares que se encuentran desregulado en el cáncer; por otro lado ‘investigación traslacional’, donde se aplican descubrimientos en diferentes modelos preclínicos; y por último en la 'investigación clínica', donde se centra en el propio tratamiento y en el estudio directo de los pacientes. En este último es donde nos situaremos, aunque con las nuevas tecnologías se facilita el día a día en cualquiera de los niveles mencionados.

Secuenciación de célula única: un batido en el que conocer cada uno de los ingrediente

Desde hace año, la secuenciación genómica se ha estudiado a través de diferentes vías. Una de las que más ha destacado es a través de microrrays, impulsadas por compañías que acabaron monopolizando esta secuenciación, lo que ha impedido seguir investigando en este proceso fuera de la tecnología que aplicaban unas pocas empresas.

Estos microarrays, como es lógico, tenían ciertas limitaciones, lo que hizo que se tuvieran que tomar medidas e investigar "cómo investigar" de otras formas las secuenciaciones genómicas. En rasgos generales y cómo lenguaje coloquial, se colocaban los compuestos en una matriz y, ya dentro de esta matriz, se estudiaban qué genes formaban el total, dando únicamente con los genes conocidos y sabiendo si existía alguna expresión génica entre ellos.

De cara a buscar una mayor versatilidad y una mayor capacidad de análisis, surgió el single cell, un nuevo aparato que iba a permitir identificar nuevos genes al detalle aunque no estuvieran dentro del diseño del experimento, lo que abría un abanico entero de posibilidades.

Dispositivo de análisis de células individuales utilizados para la investigación genómica

Como ejemplo, las investigadoras han explicado el proceso a través de un batido de multifrutas, donde nosotros podemos saber qué está hecho de plátano y fresa, pero estudiándolo a fondo, y en el caso de que tuviera más sustancias, descubriríamos de qué estaría realizado concretamente. Un auténtico avance que permite muchas posibilidades y vías de investigación.

Aquí pues, surge otra duda importante, ¿dónde podría aplicar?, pues bien, las investigadoras han indicado que “podemos inferir si una célula tumoral interacciona aún más o menos con una del sistema inmune y aquí lo vemos directamente. Aquí llegamos a saber que una célula se está comunicando con la otra por la expresión génica”. Por lo tanto, se podría llegar a lograr que la medicina sea personalizada según el paciente, sabiendo cómo evoluciona el tumor en cada momento.

Así pues, cada célula se puede estudiar por individual para así sacar diferentes conclusiones con cada paciente y, por ende, seguir avanzando en la investigación y desarrollo positivo de cualquier célula tumoral en los mismos.

Transcriptómica espacial: analizar sin separar el origen

Momento de conocer otra de las tecnologías clave, la transcriptómica espacial, donde se puede analizar cualquier expresión genética manteniendo en todo momento la estructura original de la muestra analizada.

Nueva tecnología del Centro de Investigación del Cáncer utilizado para la Transcriptómica espacial

El funcionamiento es muy simple, se recibe una biopsia en un slide o una lámina de microscopía, sin que la muestra se altere en ningún momento, después, se puede observar el tejido de cada gen para ser estudiado en profundidad.

Así pues, habría que destacar las diferencias entre un método y otro, disociándose las células en el caso de la secuenciación de célula única permitiendo ser estudiadas individualmente, mientras que en la transcriptómica espacial las células no se separan permaneciendo en el tejido original, observando así tanto la organización de la muestra como la expresión génica con su localización en tiempo real.

Aplicaciones en oncología de manera personalizada para cada paciente en un futuro

Como toda tecnología e investigación, se espera que la aplicación de las misma sirva para mejorar las terapias de los pacientes, permitiendo desarrollar nuevas herramientas en un futuro, tanto terapéuticas como diagnósticas.

Por otro lado, cabe recordar que gracias a esto se podrá seguir avanzando en la medicina de precisión y en la personalizada, llegando a predecir en algunos casos la evolución del tumor para saber cómo funciona en cada momento.

Sandra Blanco y Encarna Fermiñán con la nueva tecnología adquirida

En la actualidad, el coste de hacer uso de estas tecnologías rondará la media que otros aparatos que han aparecido en otros tiempo, pero de lo que sí se está seguro es que de se irá abaratando con el tiempo. Por ejemplo, hace años, los microarrays costaban 1.600 euros por array, bajando posteriormente hasta los 200 euros.

Con esto pues, se pretende que el impacto en la investigación en Salamanca aumente de manera considerable, atrayendo talento a nivel nacional e internacional, además de retenerlo para así ser una ciudad competitiva en cuanto a la investigación del cáncer.