Tecnología y robótica para formar a más de 300 niños y jóvenes en las ‘Olimpiadas CyL Digital’

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha las 'Olimpiadas CyL Digital', una iniciativa que ofrece formación gratuita en tecnología y robótica a más de 300 niños y jóvenes de entre 7 y 16 años en 18 municipios rurales. La actividad, que se extenderá hasta el 28 de agosto, se enfoca en el aprendizaje de diseño digital, programación, impresión 3D y juegos deportivos interactivos.

El programa busca reducir la brecha digital y luchar contra la despoblación, asegurando que la juventud rural tenga las mismas oportunidades de acceso a la tecnología que sus pares en las ciudades. Como se señaló, "la juventud rural no puede quedarse atrás en la revolución digital". La tecnología es vista como una herramienta clave para generar cohesión territorial y desarrollo local.

Las 'Olimpiadas CyL Digital' forman parte del programa 'CyL Digital', que busca integrar a todos los castellanos y leoneses en el uso de las nuevas tecnologías en su vida diaria. Hasta ahora, el programa ha contado con la participación de más de 130.000 personas en actividades presenciales y 68.000 en línea.

Para llevar a cabo estas formaciones, la Junta ha implementado una infraestructura que incluye nueve 'Espacios CyL Digital' en las capitales de provincia; 332 centros asociados en varios municipios, como el de Cevico de la Torre, que cuenta con cinco ordenadores cedidos por la Junta; y cinco aulas móviles equipadas con tecnología para llegar a localidades sin espacios físicos permanentes.

Además, para el período 2023-2026, la Junta está invirtiendo 14,3 millones de euros para adquirir 2.000 nuevos ordenadores, poner en marcha otras cinco aulas móviles y contratar a 62 nuevos formadores, lo que permitirá ampliar aún más el alcance de este programa.