El telar de la avenida de Villamayor, 'olvidado' desde hace más de tres años: "Iba a ser algo inmediato"

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ha denunciado el 'olvido' en el que se encuentra el telar de la avenida de Villamayor. La máquina fue retirada en diciembre de 2022 para su restauración y posterior musealización, pero aún no se ha sido devuelta a su ubicación original pese a que "iba a ser algo inmediato".

"Lo retiraron de la vía pública por vergüenza. Pero lo que viene sucediendo desde entonces no causa menor sonrojo a todos los ciudadanos", ha lamentado en su cuenta de X (antes Twitter). Y es que la asociación considera que el telar pertenece a los salmantinos.

Telar ubicado en la avenida de Villamayor | Google Maps

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ya crtiticó hace tres años que el telar se guardara a la "intemperie y sin protección alguna" en unos almacenes municipales junto "a otros muchos materiales", olvidando el valor de la máquina que ha adornado durante años la avenida de Villamayor.