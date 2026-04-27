El teléfono gratuito 018 ya está operativo para las víctimas de siniestros de tráfico

Interior pone en marcha el teléfono 018 de atención a las víctimas de tráfico

El teléfono 018 para la atención a víctimas de tráfico se encuentra ya operativo.

El pasado jueves tuvo lugar su presentación por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que aseveró que se trata de un servicio para recibir información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos, que estará disponible los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas.

Las personas que llamen recibirán información, orientación y acompañamiento ante cualquier duda tanto por parte de las víctimas, como de familiares y personas allegadas ante un accidente de tráfico.

El servicio se presta en en más de 50 idiomas y es accesible para personas con discapacidad.

Markaska declaró que “es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos en los que la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles, y su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima”.

Se puede contactar marcando el 018; vía WhatsApp en el 645 713 823; a través del correo electrónico victimastrafico@dgt.es; y mediante el formulario en la página web de la DGT.

Desde la DGT insisten en que hay que tener en cuenta que no es un teléfono de urgencias para usar en el momento de siniestro, sino para recabar orientación psicológica, social, legal o médica en la fase posterior al mismo.