Teletrabajar si trabajas para la Junta: ¿qué factores te proporcionan prioridad?

La Consejería de la Presidencia ha dado comienzo los trámites para la elaboración de un nuevo Decreto sobre el teletrabajo del personal de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Se contempla que ha dicho teletrabajo tengan prioridad, entre otros, las víctimas de violencia machista, las personas discapacitadas o los residentes en el medio rural, tal y como informa la agencia Ical, que ha tenido acceso al borrador.

En él, se explica que los grupos considerados colectivos de especial protección recibirán tres puntos en la baremación, facilitándoles así el acceder a dicho teletrabajo. Se incluye en tales colectivos protegidos las personas víctimas de violencia de género; a las personas que hayan sufrido alguna agresión en el desempeño de sus funciones; a las víctimas de acoso sexual o acoso por razón de sexo; a las personas que hayan sufrido acoso laboral y al personal con un grado de dependencia reconocido o una discapacidad que afecte a la movilidad.

Otros ámbitos en los que se contempla en otorgar más puntos son el de tener cónyuge, pareja de hecho o hijos menores con un grado de dependencia reconocido, con el objetivo de ayudar a su conciliación familiar. Los puntos ortorgados variarían en función del grado de dichos casos (grado III, tres puntos; grado II, dos puntos; y grado I, un punto).

También puntúa cada hijo a cargo o menor tutelado. Si dicho menor tiene un año de edad, se otorgan dos puntos; entre uno y tres años, un punto; entre tres años y seis, 0,5 puntos; y para mayores de seis y hasta los 12 años, 0,25 puntos. En caso de ser una familia monoparental, se tendrá derecho a un punto más.

Tener bajo el cuidado a uno o varios familiares de hasta segundo grado con dependencia de grado II o III o que padezcan una enfermedad grave o muy grave también computa.

Por no olvidar los residentes en el medio rural. Vivir en un municipio de hasta 500 habitantes otorga tres puntos, de entre 501 y 2.000 habitantes suma dos puntos y si los municipios están a más de 50 kilómetros de una localidad que supere los 20.000 habitantes también se sumarán otro punto.