Temor entre los repartidores de Glovo de Salamanca por el futuro ERE nacional que afectará a 750 personas

Este miércoles, 11 de marzo, Glovo anunciaba un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 750 personas en 60 ciudades de toda España, según adelantaba EL PAÍS. Un ERE que llega después de una de los acontecimientos más importantes en la propia empresa de reparto de comida, cuando realizó la transición de sus repartidores al modelo asalariado.

Comisiones Obreras, además, ha estado muy pendiente y siguiendo de cerca este asunto tras denunciar en febrero un desarrollo de un posible ERE encubierto, por lo que no tardarían en realizar movilizaciones futuras si no resuelven diferentes asuntos.

En España, la empresa Glovo emplea a 21.000 repartidores, siendo unas 45 personas las que operan en Salamanca directamente desde la empresa y otras 50 personas a través de una empresa subcontratada, según ha explicado a este medio Jesús López, secretario general de Federación de Servicios a la Ciudadanía de Salamanca de CCOO.

Ante esto, también han expuesto la existencia de “mucho temor” entre los diferentes repartidores ante la incertidumbre de no saber si este futuro ERE podría afectarles, algo que se sabrá durante las próximas semanas. Además, el propio López también ha indicado que existen otras prácticas antisindicales que se está realizando, como la no posibilidad de tener un local para la realización de elecciones sindicales y constituir el Comité de Empresa, o la intención de la empresa de realizar el mismo a nivel regional y no provincializarlo.

Del mismo modo, se ha hecho hincapié en la “externalización a otra empresa” de Glovo, destacando también que utilizar repartidores de la empresa subcontratada podría concurrir en “una cesión ilegal de trabajadores”, hecho que “denunciaremos en la Audiencia Nacional”.

Así pues, los repartidos de Glovo estarán pendientes de lo que ocurra la próximas semanas, con la vista puesta en sus trabajos y ante el conocimiento del número de despidos que se producirán en la capital del Tormes y en el alfoz de Salamanca.