Las temperaturas bajarán de forma pronunciada en Salamanca este domingo

Mucho tardaba en llegar el otoño en Salamanca, y es que hasta mediados de octubre todavía había algún valiente que iba en manga corta por las calles de la capital del Tormes, un hecho que ha cambiado durante la segunda quincena del décimos mes del año donde hemos podido encontrar temperaturas más acordes a la época.

Si en la última semana de octubre comenzaban las lluvias de forma abundante, en el mes de noviembre ya han descendido las temperaturas haciéndose notar a lo largo y ancho de la provincia salmantina. Con mínimas que han bajado de los cinco grados, este domingo, 9 de noviembre, nos encontraremos termómetros por debajo de los cero grados. En Salamanca capital la mínima será de 1 grado centígrado.

Además, a pesar de que las precipitaciones hicieron acto de presencia en la madrugada del viernes al sábado, la ausencia de las mismas marcarán gran parte del domingo con un 10 por ciento único de posibilidades de que los cielos vuelvan a encapotarse y provocar lluvias.

Eso sí, durante el día las temperaturas ascenderán de manera notable alcanzando los 16 grados en la capital del Tormes y rozando los 20 grados en otros puntos de la provincia de Salamanca, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología.

De este modo, la ciudad salmantina vivirá un intenso día de frío durante la madrugada, a primera hora de la mañana y mediados de la tarde, donde las temperaturas otoñales se irán notando hasta que vuelvan a ascender a partir del lunes.