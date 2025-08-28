Las temperaturas descienden notablemente durante este jueves en Salamanca

Tras las olas de calor que han azotado Salamanca durante este verano, superando los 40 grados muchos de los días, se dará un fenómeno único en la época estival tras el descenso de las temperaturas para este jueves, 28 de agosto. Como es lógico durante estos meses, las temperaturas se han situado todos los días por encima de los 25 grados en la capital del Tormes de máxima y en la mayoría de los municipios, bajando por fin esta cifra este jueves.

Si el miércoles, 27 de agosto, las máximas eran de 28 grados y las mínimas de 15 grados, para el siguiente día habrá descensos notables hasta los 24 grados de máxima y los 11 de mínima. Además, cabe destacar que, de nuevo, el viernes habrá un gran aumento de las temperatura donde se volverán a alcanzar los 28 grados de máxima y los 10 de mínima.

Todo podría deberse a los restos del huracán 'Erin', ya como borrasca, que ha entrado este miércoles por el noroeste de la Península y que ha causado estragos con lluvias y precipitaciones en diferentes puntos de España, afectando únicamente a los termómetros en Salamanca.