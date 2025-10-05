Las temperaturas primaverales destacarán durante el mes de octubre en Salamanca

El mes de octubre ha arrancado en Salamanca con muy buen tiempo. Las temperaturas han superado los 27 grados en muchos puntos de la provincia, al igual que las mínimas, donde también ha habido lugares que han estado entre los más frioleros del territorio nacional.

Si la primera semana que arrancaba el miércoles pasado ya ha dejado ciertos atisbos de lo que vendría, las previsiones meteorológicas indican ciertos muy despejados durante las siguientes dos semanas con temperaturas que tendrán mínimas que rondarán los diez grados y máximas que podrán llegar hasta los 27 grados.

La estela de la siguiente semana será similar, con cielos despejados, escaso viento y mínimas que bajarán de los diez grados pero que superarán los veinte grados, dejando temperaturas muy agradables para ser el mes de octubre.

Asimismo, cabe destacar que Salamanca viene de uno de los veranos más calurosos de las últimos décadas, y que este 2025, está siendo uno de los años con temperaturas de las más altas que se recuerdan.