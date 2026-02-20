Las temperaturas subirán durante este fin de semana en Salamanca por encima de los 20 grados

La borrasca Pedro ha pasado de largo de Salamanca, afectando en gran medida a comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, País o Vasco o el norte de Castilla y León como ha sido en León, Palencia y Burgos. Si bien es cierto que el descenso de las temperaturas sí se ha hecho notar, durante estos días habrá un aumento de las mismas donde se superarán los 20 grados centígrados, incluyendo como no a toda la provincia de Salamanca.

Este viernes se mantendrán calmadas las temperaturas con 13 grados de máxima en algunos puntos del territorio salmantino. Eso sí, la capital del Tormes y todo lo que la rodea amanecerá por debajo de los cero grados, por lo que no sorprenderá la imagen de los coches helados a primera hora de la mañana.

El sábado la subida será más acusada, con temperaturas que alcanzarán los 17 grados o más, y con mínimas de cero grados. Los cielos estarán totalmente despejados e invitarán a disfrutar de la naturaleza charra. Para el domingo, seguirán creciendo las temperaturas hasta superar en algunos puntos los 20 grados, en la capital se mantendrán en los 19 grados.

Ya para el lunes, lejos de mantenerse, volverán a subir de nuevo, manteniéndose en los 21 grados durante el día y en los 2 grados de mínima. El martes descenderá ligeramente hasta los 19 de máxima pero las mínimas ascenderán hasta los 7 grados. El miércoles, las temperaturas volverán a estabilizarse en los 14 grados.