El tercer día de huelga médica se hace notar en los quirófanos con la mitad de las intervenciones quirúrgicas canceladas

La huelga médica sigue causando estragos en Salamanca con 209 facultativos que han ejercido su derecho. En total, se contaba con 1.402 médicos en las diferentes mareas y especialidades, lo que se traduce en que el 24,26 por ciento han realizado estos parones en la actividad laboral.

Como es lógico, algunas zonas se han visto afectadas, como es el caso de los quirófanos, donde se han suspendido más de la mitad de las intervenciones quirúrgicas, alcanzado el 53 por ciento con 45 anuladas.

Mucho menor es el porcentaje de las pruebas diagnósticas con un 11 por ciento de las mismas canceladas, lo que se traduce en 87. En cuanto a las consultas externas, se han suspendido un total de 304, es decir, un 10 por ciento.

Las consultas de medicina de familia y pediatría que también se han visto afectadas han sido un total de 868, siendo Salamanca la segunda provincia de la región, siendo la primera León, donde más consultas se han cancelado.