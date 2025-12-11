Tercer día de huelga en Salamanca con médicos al límite en Urgencias, sin reivindicaciones resueltas y sin un estatuto propio

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

La semana más dura para los medicos salmantinos tras la lejana época del COVID. Cuatro días de huelga que encadenarían nueve días con puentes y festivos que han mostrado los puntos más flacos de la Sanidad durante estos días, con Urgencias repletas, médicos saturados y un sinfín de reivindicaciones sobre la mesa de Mónica García.

Durante esta tercera jornada, la protagonista principal ha sido la movilización realizada a las puertas del Complejo Asistencial Universitario donde se ha querido poner en valor la profesión médica como tal, en todos sus puntos, y ante la asfixia que llevan sintiendo durante años como han expresado durante estos días de huelga.

Liderados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y por Ángel Bajo, su presidente en Salamanca, no han dudado en expresar su sentir durante estos días tan difíciles para la Sanidad de Salamanca: "Las declaraciones de la ministra era que nos había concedido todo, por lo que inaudito. El daño a la sanidad es importantísimo".

Ante la reunión que van a mantener durante este jueves Mónica García, ministra de Sanidad, y comité de huelga, Bajo ha comentado que "tendremos que ver qué actitud toma". Asimismo, y "sin ser elitistas", según el presidente de CESM Salamanca, "no somos iguales", otra de las reivindicaciones que se han dado durante los últimos años.

Entre las propias reivindicaciones tambientse encuentran la creación de la categoría A1+, además de cotizar correctamente de cara a la jubilación en las guardiad nocturnas además de casos tan simples como "no sentirnos despreciados por el Ministerio de Sanidad", como ha expuesto algunos de los médicos asistentes a la huelga y a la concetración.

Del mismo modo, cabe destacar que las Urgencias siguen saturadas, con esperas que llegan hasta las tal horas y con unos servicios mínimos que están trabajando al máximo para llegar atender a todos los pacientes que con el aumento de las infecciones respiratorias, se han visto totalmente desbordados en horarios de mañana, tarde y noche.

Con respecto a la huelga, la valoracion por parte de CESM ha sido positiva, indicando que ha habido un 60 por ciento de participación, contra el 18,90 por ciento por ciento de los datos de la JCYL. En el manifiesto, tambien han destacado que "el Ministerio sigue imponiéndonos un régimen de incompatibilidades discriminatorio con diferentes retribuciones por el mismo trabajo".

De momento, todo queda 'visto para sentencia' y a la espera del resultado que se dé tras la reunión que mantendrán tanto Mónica García como el comité de huelga de CESM sin descartar próximas y futuras movilizaciones.