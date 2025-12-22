Un tercer premio, muy repartido, junto con el cuarto y el quinto de los quintos premios tocan en Salamanca capital y Guijuelo

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 deja varios miles de euros repartidos en Salamanca capital y provincia: el tercer y el cuarto y quinto de los quintos premios caen en la capital y en Guijuelo.

El tercer premio, el 90.693, muy repartido, ha caído en la capital salmantina, en la administración 'Lotería y Prensa La Salmantina' y 'La Suerte' en la calle Rúa Mayor.

Ignacio de 'La Salmantina' ha recibido con emoción la noticia de haber vendido este tercer premio que son 50.000 euros al décimo. "Sentimos alegría pero no nos ha dado tiempo a nada, no sabemos cuántos décimos hemos vendido". Además, es la primera vez que esta administración vende un premio de Navidad, indicando que "no será el último":

'La Suerte', en la Rúa Mayor, también ha tenido "la suerte" de vender parte del tercer premio. José y Encarna afirman que ha sido un premio vendido por la máquina, pero tampoco saben cuántos décimos han vendido. Sí indican que "hemos dado ya dos quintos y un cuarto otros años. Estamos muy contentos".

El cuarto y el quinto de los quintos premios han sido cantados muy seguidos. El 61.366 (quinto quinto premio) se ha marchado a Guijuelo a la administración 'Jamón de Oro' que reparte 60.000 euros en Guijuelo. Manolo, el lotero, se enteraba por SALAMANCA24HORAS de que su administración había vendido un quinto premio y corría a comprobarlo agobiado ya que estaba atendiendo a clientes en la administración. El lotero confirmaba que el billete "se ha vendido en ventanilla", por lo que es posible que algún vecino de la localidad tenga el décimo premiado. Cada décimo está premiado con 6.000 euros.

La administración de lotería La Ranita de Salamanca reparte un quinto premio | Andrea Mateos

La administración de Guijuelo ya tiene experiencia en el reparto de premios, esta es la tercera vez que reparten un quinto premio de la lotería de Navidad y en 2023 vendieron un décimo del Gordo.

El cuarto quinto premio, 25.412, ha sido vendido en la adminitración 'La Ranita', otra habitual repartidora de premios en Navidad. Abraham Rollán, uno de los empleados que ha vendido 20 décimos y un total de 120.000 euros, ha explicado que "ver a la gente tan contenta es maravilloso. Otro año más, es una alegría. Es el tercer año consecutivo que damos premio de Navidad y esto supone afianzarse y tener más popularidad".