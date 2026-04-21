Los termómetros alcanzarán los 28 grados este martes en Salamanca

Salamanca vivirá este martes una jornada meteorológica más propia de finales de junio que de abril.

Según la AEMET, los termómetros alcanzarán los 28 grados de máxima.

Ahora bien, el contraste no quedará solo en el calor. A partir del mediodía, el cielo podría cambiar de guion: entre las 12:00 y las 18:00 horas se espera un 50% de probabilidad de lluvias, lo que deja abierta la puerta a chubascos intermitentes que podrían irrumpir en plena sensación veraniega.

Las temperaturas mínimas, por su parte, se mantendrán en torno a los 11 grados.