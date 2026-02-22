Los termómetros rozarán los 20 grados este domingo en Salamanca

Después de varias semanas en las que el frío, el viento y la lluvia han sido los grandes protagonistas en Salamanca, climatológicamente hablando, el tiempo primaveral comienza a asomar discretamente.

Si bien este pasado sábado las temperaturas máximas alcanzaron los 17 grados acompañados de sol y cielos despejados, este domingo la AEMET prevé un ligero incremento hasta alcanzar los casi 20 grados.

De hecho, las máximas se alcanzarán los 19 grados y las mínimas, por su parte, no descenderán de los 0 grados. La AEMET, además, no prevé precipitaciones.

Queda poco menos de un mes para que llegue la primevera -lo hará el 20 de marzo- y los termómetros ya empiezan marcar progresivamente temperaturas más propias de esta estación que del invierno.