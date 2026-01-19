El testimonio de un salmantino desde Atocha: comienzan a reubicar a los viajeros afectados por el siniestro de Córdoba

El tren Iryo 6189, uno de los implicados en el accidente ferroviario de Córdoba, había salido de Málaga a las 18:40 en dirección a Madrid-Puerta de Atocha.

D.S, un salmantino residente en Madrid, ha declarado a Salamanca24horas la situación que se vive en estos momentos, pasadas las 00:00 horas, en la estación de Atocha tras el siniestro ocurrido en Adamuz, Córdoba.

"Hay un autobús para los afectados que tenían su salida prevista desde Madrid hacia Málaga antes de las 22:00", refiere, "hay varios policías, dos ambulancias y operarios de ADIF", añade.

Asimismo, indica que se ha dispuesto un Centro de Atención a Familiares para aquellos que lo precisen.

Autobús facilitado para los viajeros que tenían prevista su salida hacia Málaga | S24H

Desde el SUMMA 112 han referido que la Unidad de Logística Asistencial y el equipo de Catástrofes están en alerta por si fuera necesaria su activación.

Atocha permanecerá abierta durante toda la noche para quienes, dadas las circunstancias, se vean obligados a pernoctar allí.

Paralelamente a esta situación en la estación, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ofrecido una comparecencia en la que ha indicado que el accidente es "terriblemente extraño, es una recta. Es muy raro, es muy difícil de explicar en estos momentos".

Las causas por el momento se desconocen y Puente ha asegurado que se tardará mínimo un mes en esclarecer lo ocurrido.

"No quiero especular, pero es muy posible que las víctimas mortales sean más de 21" ha apostillado el Ministro.