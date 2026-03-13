The Burger Cup garantiza su continuidad "con total normalidad" tras subsanar el problema de trazabilidad de una food-truck
Se ha realizado una inspección sanitaria ordinaria a la totalidad de las empresas participantes en The Burger Cup este jueves, acreditando todas las ‘food truck’ el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes
El evento The Burger Cup continuará con total normalidad su actividad. Tal y como ha informado la organización del evento a Salamanca24horas.com, la incidencia con la trazabilidad de la carne de una de las ‘food truck’ ya ha sido resuelta.
Según ha informado la propia organización de The Burger Cup durante el evento “se realizó una inspección sanitaria ordinaria a la totalidad de las empresas participantes que compiten en el campeonato de hamburguesas, práctica habitual en este tipo de eventos gastronómicos” y como resultado una de las empresas participante “presentó en ese momento una incidencia puntual relativa a una pequeña partida de carne, debido a que no pudo aportar en ese instante la factura y la documentación completa de trazabilidad del producto”.
Tal y como detallan desde The Burger Cup, dicha incidencia “está relacionado con un aspecto de carácter documental o administrativo relativo a la trazabilidad del producto en el momento de la inspección”.
Según confirman desde la propia organización de The Burger Cup, este jueves “la empresa aportó ante las autoridades sanitarias toda la documentación requerida, incluyendo facturas, certificados y la trazabilidad completa del producto, acreditando plenamente la procedencia de la carne y el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes”. Por este motivo, tras revisar dicha documentación de The Burger Cup ha sido autorizada a continuar su actividad y ha seguido participando con normalidad en el evento.
Del mismo modo, recuerdan que The Burger Cup continúa celebrándose con total normalidad en Salamanca hasta el próximo 15 de marzo en el Multiusos, con un horario de 19:00 a 00:00 de martes a jueves y de 12:00 a 1:00 de viernes a domingo.
También te puede interesar
Lo último