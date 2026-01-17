El tiempo de espera actual para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León es de 87 días

El tiempo de espera medio para ser intervenido quirúrgicamente ha conseguido reducirse en los hospitales públicos de Castilla y León en un 40%, que equivale a 87 días, según datos proporcionados por la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

Según refleja el último balance trimestral de listas de espera en los hospitales de Sacyl, son 57 días menos frente a los 144 que había que esperar en el año 2021.

Estos mismos datos indican que el número de pacientes en espera quirúrgica estructural se sitúa a finales del año pasado en 24.786, "la cifra más baja de la legislatura"; y que ocho de los catorce hospitales de Sacyl tienen una demora media inferior al global de 87 días, destacando el Complejo Asistencial Universitario de Palencia con 34 días o el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con 38.

Las especialidades que acumulan mayor número de pacientes a la espera de ser operados son traumatología con 7.647; cirugía general y digestivo con 4.304; y oftalmología con 3.759. Las cirugías cardiacas y torácica son las más rápidas (estas se tratan de cifras proporcionadas a finales de 2025).

Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención son cataratas (2.709 pacientes), hernia inguinal (1.116), artrosis de rodilla (1.044), y deformidades adquiridas de los dedos (930).

En cuanto a los datos referidos a demoras para una consulta externa hospitalaria, la espera media estructural se sitúa en 89 días.