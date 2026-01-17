El tiempo de espera actual para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León es de 87 días

Una cifra que se ha conseguido reducir en 57 días menos frente a los 144 que había que esperar en el año 2021

Hospital de Salamanca. CAUSA. Archivo. S24H.
Hospital de Salamanca. CAUSA. Archivo. S24H.

El tiempo de espera medio para ser intervenido quirúrgicamente ha conseguido reducirse en los hospitales públicos de Castilla y León en un 40%, que equivale a 87 días, según datos proporcionados por la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

Según refleja el último balance trimestral de listas de espera en los hospitales de Sacyl, son 57 días menos frente a los 144 que había que esperar en el año 2021.

Estos mismos datos indican que el número de pacientes en espera quirúrgica estructural se sitúa a finales del año pasado en 24.786, "la cifra más baja de la legislatura"; y que ocho de los catorce hospitales de Sacyl tienen una demora media inferior al global de 87 días, destacando el Complejo Asistencial Universitario de Palencia con 34 días o el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con 38.

Las especialidades que acumulan mayor número de pacientes a la espera de ser operados son traumatología con 7.647; cirugía general y digestivo con 4.304; y oftalmología con 3.759. Las cirugías cardiacas y torácica son las más rápidas (estas se tratan de cifras proporcionadas a finales de 2025).

Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención son cataratas (2.709 pacientes), hernia inguinal (1.116), artrosis de rodilla (1.044), y deformidades adquiridas de los dedos (930).

En cuanto a los datos referidos a demoras para una consulta externa hospitalaria, la espera media estructural se sitúa en 89 días.

También te puede interesar

Lo último

stats