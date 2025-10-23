El tiempo de espera para una colonoscopia asciende a 158 días en la sanidad pública

El tiempo medio de espera para la realización de una colonoscopia en el sistema sanitario español se ha disparado a 158 días (más de cinco meses), lo que supone un incremento de 45 días respecto a los 113 días registrados en la primera oleada del año. Así lo revela la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio, basado en 2.318 entrevistas telefónicas realizadas en julio, presenta por primera vez información detallada sobre los tiempos de espera en pruebas diagnósticas.

La colonoscopia es, con mucha diferencia, la prueba con mayor tiempo de espera desde su indicación, quedando muy por encima de otras exploraciones.

Prueba Diagnóstica

Tiempo Medio de Espera (Días)

Variación Respecto a la 1ª Oleada

Colonoscopia

158 días

+45 días

Resonancia Magnética

73 días

Sin cambios

Ecografía

67 días

+6 días

TAC

60 días

-4 días

En cuanto a la rapidez, solo el 34% de las colonoscopias se realizan en menos de un mes desde que son solicitadas. Las ecografías presentan el mejor dato de acceso rápido, con un 56,7% realizadas en menos de 30 días, seguidas por los TAC (50,3%) y las resonancias (46,7%).

El Barómetro también recoge que el 4,3% de la población adulta se ha sometido a una colonoscopia en los últimos 12 meses. Otras pruebas diagnósticas comunes fueron la ecografía (19,2%), el TAC (13,7%) y la resonancia magnética (12,1%).

El estudio dedica un apartado a la atención por salud mental o malestar emocional, revelando que el 17,7% de la población ha necesitado atención sanitaria por estos motivos en el último año.

Respecto a la cobertura el 51,1% ha sido atendido en la sanidad pública, el 28,8% acudió a un profesional privado sin seguro y el 10,6% utilizó un seguro médico privado. Entre los atendidos en el sistema público, la atención se distribuyó entre médico de familia (40%), psiquiatra (42,7%) y psicólogo (14,3%).

Un 21,3% de quienes recibieron atención especializada (psiquiatra o psicólogo) tuvieron que esperar hasta un mes para su consulta inicial desde que fue solicitada por el médico de cabecera. A pesar de estos datos, la mitad de las personas atendidas por salud mental en la sanidad pública calificaron el trato recibido como "muy bueno o bueno".