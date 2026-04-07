¿Qué tiempo se espera para este Lunes de Aguas en Salamanca? Habrá catorce grados menos que el viernes

Este 13 de abril se celebra una de las tradiciones más arraigas a Salamanca. El Lunes de Aguas volverá a reunir a los salmantinos en torno al hornazo, pero ¿Nos dejará el tiempo celebrarlo en el campo?

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, se espera una semana de contrastes. Aunque no se espera que las temperaturas sean extremadamente frías, sí habrá una oscilación térmica considerable de cara al fin de semana.

Si para este martes y miércoles está previsto que en la provincia de Salamanca se den tormentas acompañadas de agua, la situación cambiará drásticamente los dos siguientes días.

Para el jueves y el viernes se espera calor, de hecho, el termómetro rozará los 30 grados el viernes. No obstante, todo esto vendrá acompañado de altas rachas de viento y nubes, por lo que será un día en el que será importante no olvidarse de la crema solar, puesto que la nubosidad puede dar una falsa sensación de protección frente al sol, pero habrá un alto índice ultravioleta.

De cara al sábado, las temperaturas máximas rondarán los 21 grados, pero las mínimas ya bajarán a 5, con una alta probabilidad de lluvias. El domingo, según la AEMET; ya se espera un día gris, con más frío -una máxima de 13 grados-.

Ya de cara al Lunes de Aguas, la previsión deja una probabilidad muy baja de precipitaciones, solo un 5 por ciento, y se espera un día con mínimas cercanas a los dos grados, mientras que las máximas se establecerán en 15.

Por tanto, no será un día lluvioso, pero tampoco de calor. Un contraste térmico importante respecto al viernes -hubiera sido la temperatura ideal para disfrutar en el campo-, pero que no imposibilitará la celebración de este tradicional día en el campo.