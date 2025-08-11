Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Los salmantinos no van a poder despedirse del calor en los próximos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta semana permanecerá el bochorno en Salamanca.

Las temperaturas máximas que prevee la AEMET son por encima de los 35 grados, con la única excepción de los 34 grados del miércoles. Para el lunes y el martes se esperan hasta 38 y 37 grados, así como jueves, viernes y sábado se sitúan en los 36 grados.

En cuanto a las mínimas... todo indica que las temperaturas "más frías" no serán suficientes para refrescar los hogares charros con el simple gesto de abrir las ventanas por la noche. Según la AEMET, siempre rondarán alrededor de los 20 grados, por encima en el caso de martes, miércoles y sábado (con 21 grados) o levemente por debajo (el lunes con 19 grados y el jueves y el viernes con sendos 17 grados).

También conviene destacar que la AEMET contempla que pueda haber precipitaciones el martes y el miércoles, con un 35 y 20 por ciento de probablidades, respectivamente. Pero incluso para esos días se estima un cielo despejado o poco nuboso.

Además, desde el lunes y hasta el jueves, también el pronóstico es de un índice ultravioleta muy alto.