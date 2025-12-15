Este es el tiempo que hará en Salamanca esta semana

Está claro que Salamanca es una caja de sorpresa, y no es para menos cuando tendremos un tiempo cambiante durante toda la semana, con precipitaciones persistentes la mayoría de los días e incluso con nieve en algunas zonas de la provincia como será el caso de La Covatilla.

El lunes comenzará con tiempo estable hasta la tarde, donde aparecerán lluvias intensas y tormentas con probabilidades cercanas al cien por ciento. El martes continuará de la misma forma hasta llegar al miércoles y jueves donde se dará una pequeña tregua y con ambos días con cielos nublados pero sin lluvia.

Para el fin de semana volverán de nuevo las lluvias con probabilidades altas que llegarán al 85 por ciento, en especial el viernes. Por lo tanto, una semana muy irregular con episodios de lluvias que afectarán a las actividades al aire libre y donde Salamanca se llenará de agua.

En cuanto a las temperaturas, habrá descensos acusados a comienzos de semana, con máximas que estarán contenidas y que llegarán a los 13 grados el jueves. Las mínimas, como no, serán frías y bajarán de los cero grados en varios puntos de la región charra, con hasta 8 grados de máxima el martes.

Si hablamos de frío, la nieve también hará acto de presencia con posibles nevadas en las zonas más altas como La Covatilla, por lo que se pide extremar la precaución por las carreteras de la comarca de Béjar fronterizas con Ávila. Eso sí, las rachas de viento, sobre todo el martes y miércoles reforzarán la sensación térmica de frío.