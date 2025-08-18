Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

El calor dará una tregua por fin a todo el país y, también, en Salamanca. Esta semana, la provincia charra sufrirá un descenso de las temperaturas respecto a la potente ola de calor de los últimos días, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En primer lugar, bajarán las mínimas, un dato ya muy favorable al implicar que las noches será más frescas y, con ellos, los salmantinos disfrutarán de poder refrescar sus hogares al abrir las ventanas. Con la única excepción de este lunes, que fijará su temperatura mínima en los 18 grados, el resto de la semana se moverá en torno a los 12 y 15 grados, según la AEMET.

De hecho, el lunes 18 de agosto será el día más cálido de la semana, con entre 18 y 31 grados, lo que ya supone una bajada importante también en las mínimas.

En los siguientes días, las máximas estarán alrededor de los 28 y 31 grados... excepto el sábado, que subirá hasta los 35 grados. No hay previsión de precipitaciones para ningún día, aunque sí se espera que los cielos sean nubosos o con nubes altas en lugar de soleados.