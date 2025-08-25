Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Las temperaturas continúan estables a principios de esta semana. Tanto el lunes como el martes registrarán valores superiores a los 30 grados de máxima y 16 de mínima. Entre el miércoles (14/27 ºC)y el viernes (9/27 ºC) los termómetros descenderán para volver a ascender ligeramente el sábado (11/30 ºC).

El sol permanecerá oculto durante gran parte de la semana. Tan solo lucirá el lunes y el sábado. En el resto de días prediminarán los cielos nublados, tal y como señala la Agencia Estatal de Meteorología en su página web. No obstante, no hay probabilidad alguna de precipitación (0%).

Que la mayoría de días no sean soleados no significa que no haya que estar atentos a la incidencia de los rayos ultravioleta. Del lunes al miércoles el riesgo de exponerse a la radiación UV será muy alto, por lo que se recomienda usar crema, gorro o sombrero y gafas de sol. También se aconseja evitar al astro rey de 12:00 a 16:00 horas y tener cuidado con los más pequeños.