Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Las temperaturas serán agradables y habrá probabilidad de lluvia entre el martes y el viernes

Gente paseando por el Puente Romano
Gente paseando por el Puente Romano

Salamanca se prepara para una semana con un tiempo variable, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas serán agradables: las máximas irán desde los 23°C hasta los 29°C y mínimas que descenderán hasta los 9°C.

Los primeros días de la semana estarán marcados por los cielos nubosos, especialmente el miércoles, cuando puede nevar en cotas superiores a los 2.300 metros y la probabilidad de lluvia asciende al 20%. La del martes es del 5%, mientras que el lunes será el día más soleado. Las temperaturas en estas tres jornadas oscilarán entre los 9 ºC de mínima y los 24 ºC de máxima.

A partir del jueves, las temperaturas ascenderán ligeramente y los cielos se despejarán, aunque seguirá habiendo probabilidad de lluvia. Será del 20%. El viernes, del 10% y puede nevar en cotas superriores a los 2.300 metros. El sábado, en cambio, será la jornada más calurosa, con 29 ºC de máxima.

Pese a que el cielo estará nublado la mayor parte de la semana, hay que tener especial cuidado con la radiación ultravioleta. El riesgo será alto entre el lunes y el jueves, por lo que se recomienda usar gorro o sombrero, gafas y crema con filtro, así como mantenerse a la sombra durante las horas centrales del día.

