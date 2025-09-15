Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Si ya había quien pensaba que el calor veraniego se había ido para no volver, las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha venido para quitarle esa idea de la cabeza. En Salamanca, se superarán de nuevo los 35 grados durante esta semana.

Será de manera con progresiva, con este lunes 15 de septiembre, último día de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega, teniendo las cifras más bajas de toda la semana, con entre 14 y 31 grados.

La máxima del martes se situará ya en los 32 grados, en 35 grados tanto miércoles como jueves, hasta los 36 grados subirá el viernes... y el sábado 20 de septiembre, se espera que Salamanca baje de nuevo hasta los 30 grados de máxima. Unos últimos días de calor antes del adiós definitivo al verano.

Por su parte, las temperaturas mínimas de esta semana oscilarán entre los 12 y los 16 grados, según la AEMET.

En cuanto al cielo, la previsión meteorológica habla de cielos con algunas nubes al comienzo de la semana (lunes y martes), rachas soleadas en la mitad (miércoles y jueves) y muchas nubes de cara al fin de semana (viernes y sábado). De hecho, para el sábado se estima un 45 % de probabilidades de lluvia; único día de la semana para el que se prevee tal fenómeno.