Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Gente paseando por las calles de Salamanca en verano
La última semana de septiembre (a falta del lunes 29 y el martes 30) coincide también con el inicio de la temporada de otoño. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta primera semana otoñal presentará temperaturas suaves en sus días laborales y veraniegas en el finde.

En concreto, desde el lunes 21 al jueves 25 de septiembre, la capital charra no superará los 25 grados, mientras que viernes y sábado rondarán los 30 grados. Pero la subida de las temperaturas será paulatina.

Las máximas y mínimas tanto del lunes como del martes serán de 20 y 5 grados, mientras que el miércoles subirán hasta los 22 y 6 grados. Por su parte, el jueves estará entre los 24 y los 6 grados, según la AEMET:

Será el viernes cuando retorne el espejismo del verano, con temperaturas entre los 8 y los 27 grados. Y muy similar el sábado, con entre 9 y 28 grados; este será también el único día para el que se contemplan precipitaciones, con un 35 por ciento de posibilidades.

