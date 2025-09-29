Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Ha comenzado el otoño y quedan días para que llegue octubre, pero la capital de Salamanca se niega a rendirse al frío: según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), subirán suavemente las temperaturas en los próximos días.

Aunque este lunes 29 de septiembre tendrá la temperatura mínima más alta de toda la semana (con 11 grados), también marcará una fría, y leve, estela a seguir: los 23 grados de máxima de esta jornada, se replicarán en el martes 30, aunque sus mínimas caerán hasta los 8 grados.

Será a partir del miércoles 1 de octubre cuando comience un suave repunte, ya que la máxima subirá hasta los 24 grados... y hasta los 25 grados al día siguiente, el jueves 2 de octubre.

Asimismo, la AEMET prevee que el viernes 3 las temperaturas lleguen hasta los 27 grados y que el sábado 4 alcancen, incluso, los 29 grados de máxima. Eso sí, las mínimas no conseguirán pasar de los 9 grados.

No se esperan precipitaciones en ningún momento de una semana en la que los cielos charros se llenaran de nubes.