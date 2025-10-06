Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Ya ha llegado octubre, Salamanca ya se ha vestido de otoño, pero las temperaturas por encima de los 25 grados parecen negarse a irse aún.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en los próximos días podría producirse una suave subida de las temperaturas, en cuanto a las máximas se refiere, y hacer así que el "entretiempo" se alargue un poco más en la capital charra. Los salmantinos aún no deben empezar a preocuparse por el frío.

Este lunes 6 de octubre, las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 27 grados, con unos cielos nubosos que la AEMET espera que se repitan a la largo de toda esta segunda semana de octubre.

Al día siguiente, el martes, los termómetros podrían llegar hasta los 29 grados, así como la mínima esperada también crece hasta los 10 grados.

En el caso del miércoles 8 de octubre, la AEMET prevee para Salamanca situarse entre los 11 y 26 grados.

Será ya con vistas al fin de semana cuando los salmantinos vuelvan a ver cómo las temperaturas caen de los 25 grados: se espera que el jueves esté entre los 11 y 24 grados, el viernes entre los 9 y los 23 grados y el sábado entre los 7 y 24 grados. Paradójicamente, para estos días más fríos, el pronóstico indica cielos despejados.