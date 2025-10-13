Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Esta semana Salamanca entra en la mitad de octubre, pero no aún en las temperaturas frías o los cielos oscuros: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevee unos próximos días en la misma estela que los anteriores, con temperaturas suaves y cielos con nubes.

Según la AEMET, prácticamente toda la semana laboral bailará entre los 9 y los 10 grados en las temperaturas mínimas y los 25 ó 26 grados en las máximas. Asimismo, el cielo no brillarará solo, sino que estará acompañado de nubes en diferentes cantidades a lo largo de las horas.

Tan solo variará el sábado 18 de octubre... y a más frío. Aunque la mínima esperada para ese día suba a los 11 grados, la máxima descenderá hasta los 23 grados, así como se espera que el cielo esté cubierto y hasta un 15 por ciento de probabilidades de lluvia.

Parece que este año el cambio de estaciones está llegando a la capital charra de manera más paulatina, dando tiempo a los salmantinos a hacerse a la idea de que el frío está de vuelta.