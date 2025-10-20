Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca
Las temperaturas continuarán siendo agradables al tiempo que las precipitaciones se intensificarán
Las precipitaciones aisladas que ha registrado la provincia de Salamanca se intensificarán a partir del martes, 21 de octubre. La probabilidad de lluvia asciende al 95% y se mantendrá hasta el viernes, día 24, cuando será del 85%. La nieve también hará acto de presencia este lunes en cotas superiores a los 2.400 metros, según prevé la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) en su página web.
Las temperaturas continuarán siendo agradables durante la semana y aumentarán ligeramente a mitad de la misma. La jornada más calurosa será el jueves, con 14 grados de mínima y 25 de máxima. El sábado, en cambio, será el día más 'frío', con los marcadores registrando entre 11 y 18 grados.
Pese a que los cielos estarán mayormente nublados y el sol apenas hará acto de presencia, el índice ultravioleta máximo será moderado, por lo que se aconseja usar gafas protectoras, crema con filtro y gorro o sombrero, así como permanecer a la sombra cerca del mediodía.
