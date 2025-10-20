Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Las precipitaciones aisladas que ha registrado la provincia de Salamanca se intensificarán a partir del martes, 21 de octubre. La probabilidad de lluvia asciende al 95% y se mantendrá hasta el viernes, día 24, cuando será del 85%. La nieve también hará acto de presencia este lunes en cotas superiores a los 2.400 metros, según prevé la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) en su página web.

Las temperaturas continuarán siendo agradables durante la semana y aumentarán ligeramente a mitad de la misma. La jornada más calurosa será el jueves, con 14 grados de mínima y 25 de máxima. El sábado, en cambio, será el día más 'frío', con los marcadores registrando entre 11 y 18 grados.

Pese a que los cielos estarán mayormente nublados y el sol apenas hará acto de presencia, el índice ultravioleta máximo será moderado, por lo que se aconseja usar gafas protectoras, crema con filtro y gorro o sombrero, así como permanecer a la sombra cerca del mediodía.