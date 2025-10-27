Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Definitivamente Salamanca ha entrado de lleno en el otoño. Esta semana, las temperaturas suaves y los cielos despejados ya se hacen a un lado para dejar paso al frío y, sobre todo, a la lluvia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a lo largo de los próximos días, los salmantinos tendrán que enfrentarse a temperaturas máximas por debajo de los 20 grados. Con mínimas también bastante bajas: el lunes 27 y el martes 28 de octubre, los termómetros podrían descender hasta los 2 grados.

En cambio, el jueves 30 y el viernes 31 de octubre, las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados, con las mínimas más altas y las máximas más bajas de toda la semana. El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, la cosa cambiará: la AEMET preve estar entre los 14 y los 19 grados.

Lo que se mantendrá a lo largo de toda la semana, y que afectará tanto a las celebraciones de Halloween como a las de los Santos, son las precipitaciones. Solo este lunes se libra del pronóstico de lluvias, para el resto de días, conviene que los salmantinos no se olviden de coger el paraguas