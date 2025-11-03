Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Después de un muy lluvioso Día de Todos los Santos, Salamanca ha recibido una pequeña tregua soleada... que llegará a su fin este lunes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), será este primer día de la semana el único que se libra de la predicción de precipitaciones.

Asimismo, también el miércoles será un espejismo en las temperaturas: la máxima llegará a los 20 grados, pero solo para caer hasta los 13 al día siguiente.

De esta manera, este lunes y este martes estarán alrededor de los de los 5 y los 19 grados, con cierta probabilidad de lluvia este último. Mientras que el miércoles, la AEMET asegura que, a los entre 8 y 20 grados, los acompañarán precipitaciones, en especial, a partir del mediodía, cuando se espera tormenta.

Luego, desde el jueves y hasta el sábado, las temperaturas mínimas podrían estar entre los 2 y 4 grados, mientras que no se espera que los termómetros suban de los 13 grados. Eso sí, las probabilidades de lluvia bajarán al 50 por ciento.