Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

El tiempo en Salamanca va a sufrir algunos cambios durante los próximos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los salmantinos podrán ver cómo suben las temperaturas durante la semana y vuelven las lluvias de cara al fin de semana.

Entre este lunes 10 de noviembre y el jueves día 13, las temperaturas máximas irán en aumento desde los 15 grados hasta llegar a los 19 grados. Mientras que las mínimas se establecerán en los 8 grados para los mismos días.

También, de lunes a miércoles, los cielos salmantinos estarán cubiertos de nubes, pero sin pronóstico de lluvias. algo que cambiará con la llegada del jueves.

Para este jueves 13 de noviembre, la AEMET espera un 85 por ciento de probabilidad de precipitaciones, algo que no solo no desaparecerá rápido, sino que irá a más durante el fin de semana: para el viernes, se estima un 95 por ciento de posibilidad de lluvia y, para el sábado, directamente el 100 por cien.

Además, también durante viernes y sábado descenderán las temperaturas. En concreto, los termómetros se moverán el sábado entre los 7 y los 14 grados.