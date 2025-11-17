Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

A partir del jueves se iniciará el tramo más invernal de la semana. Las temperaturas oscilarán entre –1 y 8 °C, y la cota de nieve descenderá de forma notable hasta los 800 metros. El viento continuará a unos 10 km/h

Una mujer se protege del frío. Foto de archivo.
Una mujer se protege del frío. Foto de archivo.

La provincia de Salamanca afrontará desde el lunes hasta el sábado una semana marcada por un descenso progresivo de las temperaturas y un ambiente cada vez más invernal. El lunes será la jornada más húmeda, con una probabilidad de precipitación del 55 % y temperaturas entre 6 y 14 °C. Las rachas de viento alcanzarán alrededor de 5 km/h.

El martes se notará un primer descenso térmico, con valores entre 1 y 10 °C y una probabilidad de lluvia del 30 %. Las rachas de viento ganarán algo de intensidad, refiere la AEMET, logrando los 15 km/h. El miércoles, pese a la ausencia de precipitaciones, el ambiente será aún más frío, con temperaturas de –1 a 11 °C y viento del noreste en torno a 10 km/h.

A partir del jueves se iniciará el tramo más invernal de la semana. Las temperaturas oscilarán entre –1 y 8 °C, y la cota de nieve descenderá de forma notable hasta los 800 metros. El viento continuará a unos 10 km/h.

El viernes será el día más frío, con mínimas de –2 °C y máximas de 7 °C y la jornada permanecerá estable, sin precipitaciones.

El sábado continuará el ambiente gélido, con temperaturas entre –3 y 7 °C y un ligero repunte de la inestabilidad que elevará la probabilidad de precipitación hasta el 30–35 %, especialmente por la tarde.

El viento del norte aumentará su intensidad, alcanzando los 20 km/h, lo que dejará una sensación térmica aún más fría y podría favorecer que, si se producen chubascos, estos fueran en forma de nieve.

También te puede interesar

Lo último

stats