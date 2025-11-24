Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

La semana comenzará pasada por agua en Salamanca. Se esperan precipitaciones y nieve en cotas superiores a los 1.900 metros durante este lunes, 24 de noviembre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su página web.

El cielo nublado predominará el resto de días salvo el jueves, cuando el sol lucirá en lo alto en todo su esplendor. La probabilidad de lluvia reaparecerá de cara al fin de semana. El viernes será del 40% y el sábado, del 55%. En ambas jornadas podría nevar en cotas superiores a los 1.700 metros.

Tabla del tiempo. Semana del 24 de noviembre en Salamanca | AEMET

El jueves será el día más soleado, pero también el más frío. El termómetro marcará -1 grados de mínima y 11 de máxima. El miércoles y el viernes registrarán cero grados, mientras que el lunes se erige como la jornada más 'agradable', con temperaturas que oscilan entre los 6 y los 13 grados.

En cuanto a las rachas de viento, estas serán fuertes durante este primer día de la semana. Desde las 0:00 a las 12:00 horas, superarán los 40 km/h, por lo que se recomienda no transitar por parques o avenidad arboladas.