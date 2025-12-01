Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Quedan solo unas semanas para que comience el invierno, este lunes se estrena ya el último mes del año y... trae cambios para el clima de Salamanca. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera lluvia para estos días y, también, un pequeño aumento de las temperaturas.

Solo el lunes 1 y el miércoles 3 de diciembre se librarán de precipitaciones, mientras que, para el resto de días, la AEMET prevee entre 90 y 100 por cien de probabilidades de lluvia; con tormenta en el caso del martes 2.

Asimismo, las temperaturas mínimas estimadas serán inferiores a los 5 grados hasta el jueves (e, incluso, bajo cero este lunes, con -2). De cara al fin de semana, habrá una subida, con mínimas de 6 grados el viernes y de 8 grados el sábado.

En cuanto a las temperaturas máximas, la AEMET espera que vayan en aumento a lo largo de la semana, avanzando desde los 10 grados hasta los 15 grados de manera paulatina.