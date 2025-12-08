Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

El clima de Salamanca para esta segunda semana de diciembre va a ser bastante cambiante, por lo que puede observarse en los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Al parecer, las precipitaciones serán una constante, aunque no todos los días. Mientras que el lunes 8, el jueves 11 y el sábado 13 se librarán de la lluvia, la AEMET estima probabilidades muy altas (entre el 90 y el 95 por ciento) para el martes 9, el miércoles 10 y el viernes 12.

En cuanto a las temperaturas, los salmantinos también verán cómo los termómetros no dejan de cambiar. Las máximas del lunes al miércoles estarán entre los 14 y los 15 grados, mientras que el jueves subirán hasta los 17 grados... para caer hasta los 11 grados de máxima tanto el viernes como el sábado.

Las mínimas no llegarán en ningún momento a ser bajo cero, eso sí: también serán muy variables. Para el lunes, 7 grados; el martes, un poquito más con 9 grados; el miércoles, otra vez "para abajo" con 6 grados; el jueves caerán hasta los 3 grados; y de cara al fin de semana, subirá a los 5 grados.