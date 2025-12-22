Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Esta semana comienzan las primeras fechas sonadas de la temporada navideña y la climatología de Salamanca se presenta compleja. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), habrá posibilidad de precipitaciones, cotas de nives y las temperaturas máximas permanecerán por debajo de los diez grados.

Para el día de la Lotería de Navidad, este lunes 22 de diciembre, se prevee que Salamanza tenga cielos cubiertos toda la jornada. Además, con presencia de nieve durante la madrugadfa y un 45 por ciento de probabilidad de lluvia entre el mediodía y las 18:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 6 grados y se estima hasta 1.100 metros de cota de nieve en la provincia durante la tarde.

En el caso del martes 23, la AEMET avisa a los salmantinos de que deberían no olvidar el paraguas: 80 por ciento de probabilidad de lluvia de la madrugada al mediodía y 65 por ciento hasta las 00:00 horas. También se estima una cota de nieve de 1.200 metros durante todo el dia y temperaturas entre los 1 y 8 grados.

El día de Nochebuena, este miércoles 24 de diciembre, el tiempo mejorará: la posibilidad de lluvia cae hasta un 30-45 por ciento y la temperatura se mantendrá similar al día anterior, con entre 1 y 9 grados. Eso sí, la cota de nieve prevista también es 1.110 y 1.300 metros a lo largo del día.

También el juves 25, día de Navidad, espera la AEMET una mejoría en la provincia de Salamanca. Por un lado, la cota de nieve descenderá hasta los 800 metros, el sol aparecerá en el cielo aunque continúe nuboso y la posibilidad de lluvia es de un 35 por ciento. Bajarán las máximas y subirán las mínimas, quedándose entre los 2 y 6 grados.

Con la llega del viernes 26 de diciembre, los salmantinos verán cómo los termómetros caen por debajo de los 0 grados: tanto el viernes como el sábado 27 las mínimas estarán en -2 grados; las máximas permanecerán ambos días en los 6 grados. Para el viernes se preve un 45 por ciento de posibilidad de lluvia y la AEMET prevee nieve para el sábado, aunque en ambos días estima 800 metros de cota de nieve.