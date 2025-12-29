Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Las bajas temperaturas seguirán reinando esta semana en Salamanca. Las mínimas oscilarán entre los -3 y los 0 grados a excepción del sábado, que registrará valores entre los 7 y los 13 grados, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web.

El cielo estará mayoritariamente nublado. El sol tan solo se dejará ver durante la jornada del jueves, cuando aumentan las probabilidades de precipitación (20%) y nieve (en cotas superiores a los 900 metros). Ambos fenómenos metereológicos 'amenazan' también al viernes y al sábado, con un 65% de posibilidad de lluvia.

Aviso amarillo por niebla

Aviso amarillo por niebla en la meseta de Salamanca | AEMET

Salamanca capital y municipios como Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Peñaranda de Bracamonte estarán en aviso amarillo por niebla desde las 0:00 hasta las 12:59 horas de este lunes. La AEMET avisa de que puede ser engelante y que la visibilidad será inferior a los 100 metros.

La alerta volverá a activarse entre las 20:00 y las 23:59 horas. Los conductores deben extremar las precauciones en esa franja horaria para evitar accidentes. Además de encencer las luces antiniebla, han de reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el resto de vehículos.