Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Comienza la segunda semana del año y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa a Salamanca de que continuarán los días fríos.

Para los próximos días, la AEMET prevee temperaturas que, en ningún caso, superarán los 10 grados, así como los cielos salmantinos estarán cubiertos de nubes. La probabilidad de precipitaciones será baja o inexistente en la primera parte de la semana y muy alta de cara al fin de semana.

Para este lunes 5 de enero, por ejemplo, el pronóstico es de -4 grados en las mínimas y de 4 grados en las máximas, sin probabilidad de lluvia en todo el día. Eso sí, es la única excepción de la semana en cuanto a la previsión de nubes: solo el lunes el cielo estará despejado, lo que hará que los salmantinos puedan disfrutar de la visita de sus Majestades de Oriente en la Cabalgata que recorrerá la ciudad.

No cambiará demasiado el clima de cara al martes, Día de Reyes, puesto que las mínimas continuarán en -4 grados y las máximas tan solo subirán a 5 grados. Lo positivo es que tampoco se esperan lluvias, aunque ya harán acto de presencia las nubes.

El miércoles 7 de enero se estima un 45 por ciento de probabilidades de lluvia desde la medianoche hasta las 12:00 horas y una cota de nieve de 700 metros. Las temperaturas subirán levemente, con -3 grados de mínimas y 6 grados de máxima.

En el caso del jueves, la temperatura en Salamanca estará entre los -1 y los 9 grados, habrá una probabilidad de precipitaciones del 30 por ciento y la cota de nieve asciende hasta los 1600 metros.

De cara ya al fin de semana, mejorarán las temperaturas (porque las mínimas dejarán de ser bajo cero), pero aumenta el pronóstico de lluvia: el viernes, los salmantinos verán los termómetros estar entre los 4 y los 9 grados y tendrán que coger el paraguas antes el 90 por ciento de probabilidades de precipitaciones que estima la AEMET. Para el sábado 10 de enero, es espera un 30 por ciento de posibilidades de que llueva y temperaturas entre los 3 y 9 grados.