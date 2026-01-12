Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Los termómetros solo ascenderán hasta los 12 grados en sus días más cálidos, aunque las mínimas no llegarán a ser bajo cero; todo ello, en una semana de lluvias frecuentes

Plaza Mayor de Salamanca
Plaza Mayor de Salamanca

Los salmantinos continuarán siendo testigos de días fríos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los datos indican que a Salamanca le esperan temperaturas que, en el mejor de los casos, serán de 12 grados y que las lluvias serán una constante.

En cuanto a esto último, serán este lunes 12 de enero y este miércoles 14 las únicas excepciones, con cero probabilidades de lluvia para la AEMET. Para el resto de la semana, se estima entre un 75 y un 100 por cien de probabilidad de precipitaciones.

El lunes y el martes serán los días con las temperaturas mínimas más altas, de entre 6 y 7 grados, puesto que el resto de la semana, los termómetros llegarán a caer hasta los 0 grados; la AEMET no espera temperaturas bajo cero. Las temperaturas máximas se moverán entre los 7 y los 12 grados.

Así, Salamanca tendrá su día más cálido este martes 13 de enero, con entre 7 y 12 grados, mientras que el más frío será el sábado, con entre 0 y 7 grados.

