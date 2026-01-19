Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Salamanca afronta una semana de contrastes en lo que al tiempo se refiere, con heladas nocturnas que se darán durante los primeros días pero con un cambio notable a partir del jueves, ya que aumentará de forma clara la probabilidad de precipitaciones y la cota de nieve comenzará a descender en la provincia.

El lunes y el martes estarán dominados por el tiempo estable. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los -1 °C, con máximas que apenas alcanzarán los 6 y 9 °C respectivamente. Las heladas, eso sí, serán protagonistas durante la madrugada y primeras horas del día aunque, en principio, no se esperan precipitaciones.

Por su parte, el miércoles continuará el ambiente invernal, con mínimas que podrían bajar hasta los -2 °C y máximas cercanas a los 8 °C. A pesar de que la probabilidad de lluvia seguirá siendo baja, la humedad relativa aumentará y se darán cielos cubiertos en varios momentos del día.

El jueves, sin embargo, marcará un punto de inflexión. Las temperaturas subirán de forma significativa, con mínimas de 6 °C y máximas que llegarán hasta los 11 °C. Ahora bien, este ascenso térmico vendrá acompañado de un aumento de la inestabilidad, con una probabilidad de precipitación que rondará el 65 %. La cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros.

El viernes y el sábado serán los días más adversos de la semana. La probabilidad de lluvia alcanzará hasta el 100 % el viernes y se mantendrá muy alta el sábado. Las temperaturas volverán a descender, con máximas que no superarán los 10 °C y mínimas cercanas a los 2°C. Además, la cota de nieve bajará progresivamente desde los 1.200 metros hasta los 700 metros, lo que podría dejar nevadas en zonas altas de la provincia. El viento del suroeste soplará con fuerza, con rachas que podrían alcanzar los 75 km/h.