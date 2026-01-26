Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Mucha necesidad de paraguas es lo que le espera a Salamanca en esta última semana de enero. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no prevee ni una sola jornada sin lluvia para los próximos días.

Este lunes 26 de enero, las temperaturas mínimas y máximas estarán entre los 4 y los 12 grados, mientras que las posibilidades de precipitaciones no bajarán del 95 por ciento. La cota de nieve prevista por la AEMET es de 2.300 metros.

Por su parte, este martes no tendrá lluvia, sino tormentas. Y un aviso por viento. En cuanto a las temperaturas, estas se situarán entre los 3 y 11 grados.

Para este miércoles 28 de enero no se prevee tormenta, pero sí que las precipitaciones continúen durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán parecidas a la jornada anterior, con entre 3 y 13 grados.

El que marcará la diferencia será el jueves, con la temperatura más alta de la semana, entre 9 y 14 grados, e intervalos nubosos con lluvia; con un 100 por cien de posibilidades.

De cara al fin de semana: sí, seguirá lloviendo y lo hará con otra bajada en las temperaturas. Entre 6 y 11 grados para el viernes y entre 3 y 8 grados para el sábado.