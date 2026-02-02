Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Si los salmantinos creían que al fin se acabarían los días de lluvia, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene malas noticias para ellos: la próxima semana, Salamanca volverá a ser el escenario de abundantes precipitaciones.

Para este lunes 2 de febrero, la AEMET prevee un 100 por cien de probabilidades de lluvia desde la medianoche hasta las 18:00 horas; con tormenta desde las 6:00 hastas dichas 18:00 horas. Después, las probabilidades caen hasta 45 por ciento. En cuanto a las temperaturas, se espera que estén entre los 4 y los 11 grados.

También para este martes se esperan tormentas durante toda la jornada, sumadas a los termómetros moviéndose entre los 3 y 8 grados.

Por suerte, este miércoles 4 de febrero las temperaturas mínimas subirán hasta los 6 y los 14 grados: eso sí, Salamanca no se librará para este día de las probabilidades al 100 por cien de lluvias. Muy similar será el tiempo al día siguiente, el jueves, con más lluvias y entre 7 y 13 grados.

De cara al fin de semana, los salmantinos pueden esperar más agua y un nuevo descenso en las temperaturas: tanto para viernes como para sábado, la AEMET prevee entre 4 y 10 grados y 100 por cien de probabilidad de precipitaciones.