Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Los salmantinos siguen sin poder olvidarse del paraguas. Según la Agencia Estatal de Metereología (AEMET), la semana que comienza seguirá estando cargada de lluvias, con pronóstico de precipitaciones cada día.

Ni un solo día, desde este lunes 9 de febrero hasta su correspondiente sábado 14, la provincia recibirá una tregua: para todos los días se espera lluvia y con porcentajes de probilidad muy altos. El más bajo corresponde al sábado, con un 75 por ciento.

En cuanto a las temperaturas, no se superarán los 15 grados de máxima, pero las mínimas (con la única excepción del sábado y sus 2 grados), estarán por encima de los 5 grados. Incluso este martes, el día más cálido, las mínimas subirán hasta los 11 grados, con unas máximas de justamente 15 grados.

En cuanto a la cota de nieve, la AEMET prevee la más alta para este lunes (2.300 metros) y durante la semana irán descendiendo: martes y miércoles, 1.900 metros; jueves, 1.600 metros; viernes, 1.400 metros; y sábado, 1.200 metros.