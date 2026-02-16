Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

La meteorología no ha dado tregua a la provincia de Salamanca durante la pasada semana, con fuertes lluvias que han provocado que los caudales de los ríos aumenten y poniendo en alerta una amplia parte de todo el territorio salmantino. Parece que esta tónica cambiará durante los próximos días, con precipitaciones leves y con un muy buen fin de semana donde saldrá el sol.

De lunes a jueves las lluvias se harán presente aunque con pocas probabilidades, no superando el 40 por ciento gran parte de las jornada y con. únicamente, un 90 por ciento de posibilidades el miércoles, 18 de febrero, de 12 a 24 horas, y el jueves durante todo el día.

La nieve volverá a amenazar la provincia charra, bajando hasta los 1.600 metros durante la segunda mitad del día, mientras que descenderá hasta los 1.100 metros durante el jueves. Ya el viernes, aumentarán considerablemente las temperaturas siendo de ámbito primaveral y con mucho sol.

De lunes a miércoles se registrarán mínimas que no bajarán de los 5 grados centígrados, pero el jueves la mínima se ha situado en un grado e incluso el viernes bajará de los cero grados. Eso sí, las máximas se estabilizarán durante toda la semana sin bajar de los 10 grados, con un aumento el sábado que llegará a los 16 grados.

De este modo, el vaivén de la meteorología de la pasada semana parece que se estabilizará en toda la provincia salmantina, con cielos encapotados pero pocas probabilidades de lluvias intensas.