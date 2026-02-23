Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Se avecinan días en los que los que los termómetros salmantinos superarán los 20 grados.

Si bien este fin de semana el tiempo primaveral ha comenzado a hacer acto de presencia, las temperaturas agradables, el sol y los cielos despejados se asentarán en la capital del Tormes a lo largo de los próximos siete días.

No en vano, este lunes la jornada estará marcada por máximas de hasta 21 grados, sin previsión de precipitación y con mínimas de un grado.

El martes, por su parte, el mercurio subirá hasta los 20 grados y descenderá hasta los 7.

En lo que al miércoles respecta, los registros mínimos se mantendrán en 7 y la máxima, por su parte, descenderá levemente en comparación a días anteriores, llegando a los 17 grados.

Durante el jueves y el viernes, se alcanzarán máximas de 19 y 16 grados respectivamente, así como mínimaos de 4 y 6 grados.

Finalmente, el sábado las máximas rondarán los 16 grados y las mínimas, los 3.

La AEMET prevé, asimismo, un 35% de probabilidad de precipitaciones.