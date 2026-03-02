Este es el tiempo que hará esta semana en Salamanca

Los buenas temperaturas que han reinado en Salamanca en los últimos días continuarán hasta este miércoles, cuando se registrarán 18 grados de máxima. El termómetro descenderá de cara al fin de semana, con valores que oscilarán entre los -1 y 6 grados, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su página web.

El miércoles también es la jornada fijada para el regreso de las lluvias. La probabilidad de precipitación es del 65% a partir de las 12:00 horas y del 100% durante el jueves. Mientras, la nieve hará acto de presencia en cotas superiores a los 1.800 metros -2.000 metros en el caso del lunes-.

Tiempo en la primera semana de marzo de 2026 | AEMET

El cielo estará mayormente cubierto a lo largo de la semana. Aún así, habrá un riesgo moderado de daño por exposición solar. Se recomienda utilizar un protector de amplio espectro y, en caso de que el sol esté presente a mediodía, permanecer a la sombra cuando sea posible y utilizar gafas con filtro UV.